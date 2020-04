Coronavírus impacta as vendas de ovos de Páscoa

Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As vendas de chocolates e ovos de Páscoa devem apresentar queda em comparação com o ano passado e em relação ao crescimento que havia sido projetado antes da crise do Coronavírus. Antes, o crescimento estimado para as vendas no estado de São Paulo era de 2,2%, agora a expectativa é de queda de 8,5%.

Para a Grande SP a projeção negativa é de 10,5%. Já no interior do estado, a média de retrocesso nas vendas é de 8,2%. A projeção é baseada em itens com vendas típicas para esta época do ano, e inclui bombons, ovos, barras e tabletes de chocolate, refrigerantes, cerveja, vinho e peixes.

O principal motivo é o contexto econômico atual, onde famílias voltaram seus gastos para produtos básicos, higiene e limpeza.

Veja gráfico abaixo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também