Coronavírus despenca casamentos em 64,6% em São Carlos

Contrariando as estatísticas: o casal Thalles e Ana Carolina se casaram em maio, na Paróquia São Nicolau - Crédito: Daniel Silva/São Nicolau

Maio é o mês das noivas, correto? Mas quando há uma pandemia que amedronta o mundo, não há tradição que se sustenta. Os dados do Portal da Transparência do Registro Civil mostram: a queda no número de casamentos em maio foi de 64,6% na comparação com o mesmo mês em 2019. Se no ano passado, os cartórios registraram 113 matrimônios, neste ano, os números chegaram a 40.

A pandemia da covid – 19 atingiu o município a partir de março. Se no ano passado, foram registrados 114 casamentos, neste ano a queda chegou a 19,2%, com 92 casais que se uniram. Nesse período, ainda, os efeitos do vírus ainda eram pouco conhecidos na sociedade. Muitos, até, levantavam dúvidas sobre o grau de letalidade. São Carlos, por exemplo, fechou parcela expressiva da sua atividade produtiva a partir de 20 de março.

Em abril, a queda foi maior – 53,5%. De 112 casamentos registrados em 2019, esse número caiu para 52 este ano. Maio foi o pico nas quedas.

E quem sofre com isso?

O setor de som, imagem e iluminação é um dos afetados com a queda nos matrimônios. Jonas Eduardo Dezinho, da empresa Som da Festa, relata que desmarcou 47 eventos depois do novo coronavírus. O último aconteceu em 14 de março. Ele emprega seis funcionários e a queda nas atividades fez com que o empresário renegociasse salários. “Alguns eventos marcados para novembro e dezembro estão sendo cancelados, pois as pessoas temem correr riscos”, relatou.

Para mitigar os efeitos da falta de eventos, a empresa tem promovido lives beneficentes.

Contrariando as estatísticas

Quem contrariou as estatísticas de maio foi o casal Thalles Sued Chizoti e Ana Carolina Morato Chizoti. Mesmo dispensando a festa prevista, eles não abriram mão do “sim”, que selou o amor do casal. No dia 8 de maio, com a presença dos pais e de testemunhas, eles subiram ao altar da Igreja São Nicolau, no bairro Botafogo, para a cerimônia religiosa, feita pelo padre Robson Caramano.

Ao São Carlos Agora, Thalles confidenciou que tudo estava pronto para o casamento, mas o coronavírus apareceu para desmanchar os planos, mas não o amor do casal. “Nós fomos pegos de surpresa com toda essa situação. Resolvemos remarcar a festa, mas não a cerimônia, que foi linda”, destacou.

Os convidados puderam acompanhar a transmissão do casamento por meio de uma live transmitida na página da Igreja São Nicolau. Até esta segunda-feira (8), a união ultrapassou as 7 mil visualizações.

