Construtora doa respiradores para a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

O sistema municipal de saúde de São Carlos recebeu um importante reforço nos atendimentos aos casos mais graves de coronavírus. Na última semana, a MRV realizou a doação de quatro respiradores para a Santa Casa de Misericórdia da cidade, um investimento de R$ 168.480,00. A entrega contou com a presença de autoridades e da equipe de vendas da construtora na cidade.

“Diante da crise financeira que atravessamos e da necessidade de investimentos em nosso hospital, a ajuda da MRV foi de extrema importância e tem grande impacto na atuação do hospital junto à sociedade”, escreveu em nota o provedor Antônio Valério Morillas Júnior.

A doação é resultado da política da construtora, que investe em doações para a comunidade, urbanizações e obras nos bairros e no entorno dos empreendimentos, beneficiando toda a população das cidades onde atua. “A MRV constantemente promove melhorias urbanas em parceria com a Prefeitura. Anteder essa necessidade da área de saúde é muito significativo para a empresa e está em total consonância com nossa política de contribuir para a qualidade de vida dos moradores das cidades onde atuamos”, destacou Matheus Lessa, gestor de vendas da MRV na cidade.

Atualmente, a construtora possui três empreendimentos em construção em São Carlos e está lançando dois novos no segundo semestre. Serão 576 unidades habitacionais e irá gerar 300 novos empregos, contribuindo para o desenvolvimento da cidade. A MRV investirá mais de 25 milhões de reais nas implantações, além de 2,8 milhões em investimentos em urbanização. Presente desde em São Carlos desde 2001, a construtora já entregou mais de 4200 chaves de moradias, sendo 672 ainda este ano. De 2016 até este ano, investiu mais de 14 milhões de obras de infraestrutura no município.

