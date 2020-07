Conselho de Graduação irá votar retomada das aulas na UFSCar

Crédito: Divulgação

Nesta quinta-feira (23), a partir de 8h40, o Conselho de Graduação da UFSCar irá discutir a retomada das atividades de graduação. A proposta que será apreciada foi elaborada pelo Grupo de Trabalho GT-Planejamento, instituído no âmbito da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), com ampla representatividade, composto por estudantes, técnico-administrativos e professores de todos os 8 Centros Acadêmicos dos 4 campi.



O texto recomenda que as atividades ocorram integralmente de forma não-presencial, no âmbito excepcional e exclusivo da pandemia da COVID-19, com novo período letivo iniciando em 31 de agosto de 2020 para os cursos semestrais, e data a ser definida para cursos anuais.



Inclusão - Em uma ação conjunta da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (ProACE) e da Pro-Reitoria de Administração (ProAd), acompanha a proposta de retomada um edital para concessão de suportes à inclusão digital dos estudantes matriculados em cursos de graduação presenciais da UFSCar. Estão previstos auxílio financeiro para compra de computadores (mediante edital de seleção), garantia de acesso à internet e alocação de recursos para assinatura de acesso à biblioteca digital - a ser disponibilizada gratuitamente a todos os alunos.



Acessibilidade - Paralelamente ao GT Planejamento, foi constituído o Grupo de Trabalho Interdisciplinar sobre Acessibilidade (GTI-Acessibilidade) com o objetivo de auxiliar professores e estudantes na construção de soluções para o pleno acesso de estudantes com deficiência ao ensino virtual.



Apoio aos docentes - A ProGrad, em parceria com a Secretaria de Educação a Distância (SEaD), criou um ambiente virtual de assessoria pedagógica, aberto a todos os docentes da UFSCar. Também vêm produzindo orientações técnicas para os docentes por meio de "lives", todas as quartas-feiras, das 10h30 às 12h00. As gravações das "lives" podem ser acessadas aqui

<http://www.prograd.ufscar.br/docentes/ufscar-em-tempos-de-covid-19>.



Mais ações - No âmbito da ProGrad, diversas ações estão sendo tomadas para viabilizar o retorno às atividades acadêmicas de forma segura e inclusiva. Já há previsão de apoio acadêmico aos docentes com a retomada do trabalho dos tutores, monitores e do pró-estudos. Destacam-se, também, as consultas realizadas junto aos estudantes e professores, que podem ser conferidas aqui

<http://www.prograd.ufscar.br/news/prograd-divulga-resultado-de-pesquisa-realizada-com-docentes-e-discentes-da-graduacao>.

