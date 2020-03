Confirmado segundo caso de coronavírus em São Carlos

A Vigilância Epidemiológica confirmou nesta sexta-feira (27/03) o segundo caso positivo para o novo coronavírus em São Carlos. Trata-se de um homem de 53 anos da área da saúde, de São Carlos, que trabalha em outros municípios, mas que passa os finais de semana aqui na cidade. Ele já estava em isolamento domiciliar e passa bem. Como o exame foi realizado na capital em laboratório particular, a contraprova foi encaminhada para o Instituto Adolfo Lutz.

São Carlos continua neste momento, 18h40, com 51 notificações de SUSPEITOS em isolamento domiciliar, com 7 casos descartados pelo Instituto Adolfo Lutz. O número de pessoas internadas com SUSPEITA para o novo coronavírus subiu de 22 para 24, sendo 8 crianças (enfermaria), 11 adultos (enfermaria), 2 crianças em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 3 adultos também em UTI.

Até agora o município contabiliza 2 casos confirmados e 4 mortes SUSPEITAS em investigação para a COVID-19. Todas as amostras já foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, porém o laboratório não fixa prazo para o resultado dos exames.

A Secretaria de Saúde informa que como o Ministério da Saúde alterou o sistema de notificação de casos suspeitos de COVID-19, o município implantou o monitoramento de todos os casos de síndrome gripal leve. Do dia de 21 de março até agora, 482 pessoas passaram pelo sistema público e privado com esses sintomas (síndrome gripal) e foram colocadas em isolamento domiciliar por 14 dias.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

