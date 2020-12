Comitê de Combate ao Coronavírus se reúne com representantes do setor de entretenimento

Reunião aconteceu no Paço Municipal - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus, se reuniu na tarde desta quinta-feira (10/12) no Paço Municipal, com representantes de atividades econômicas ligadas ao entretenimento e vida social, para um trabalho conjunto do cumprimento ao Plano São Paulo contra a COVID-19, e de conscientização dos cuidados contra a doença.

Além dos diversos representantes de atividades ligadas ao setor, também estavam presentes representantes de vários setores da Prefeitura como Segurança Pública, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, Procon, Habitação, Comunicação, Tecnologia da Informação, e também, da Polícia Militar.

Durante o encontro foram discutidos a importância do cumprimento do Plano São Paulo, que leva em consideração o horário de funcionamento dos estabelecimentos, a proibição de aglomerações, protocolos sanitários, entre outros. “Chegamos em uma fase no número de casos positivos, em que devemos ficar alerta e ajustar algumas condutas. Continuamos fazendo o trabalho de conscientização com toda a sociedade, com alerta dos cuidados necessários e principalmente, regrar o nosso comportamento contra a doença”, alertou o coordenador do Comitê, Mateus de Aquino.

De acordo com o diretor de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Rodolfo Tibério Penela, as fiscalizações vão continuar com o intuito de orientar os comerciantes. “A princípio estamos orientando os comerciantes no cumprimento das regras e exigências do Plano São Paulo e do código de postura do município, para evitar que essas demandas cheguem ao poder judiciário e o Ministério Público”.

Segundo o comerciante Tiago, o encontro foi esclarecedor para uma melhor programação do seu comércio e de como ajudar a Prefeitura e a comunidade na questão do enfrentamento a COVID. “Foi um encontro produtivo para termos uma noção da programação de escalas dos funcionários a partir dos novos horários estabelecidos, e também, como agir diante da fiscalização”, concluiu.

O Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus prevê novas reuniões com diversos setores econômicos da cidade, como supermercados, academias, entre outros, sempre com o intuito de reforçar e alertar toda a população paro o cumprimento das regras e exigências do estado e do município contra a doença.

