Comitê administrativo é destaque em transparência, inovação e legalidade

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Comunicação, foi a pioneira no Estado de São Paulo na criação da pasta de recursos em relação a pedidos de desinterdição e análise de liberação de atividades.

O ícone esta inserido na página do Coronavírus do site da Prefeitura Municipal. Além disso, todas as atas de julgamento são disponibilizadas no site para demonstrar a legalidade e transparência dos atos administrativos.

O Comitê foi instituído pelo Decreto 142/2020 e alterado pelo Decreto Municipal 169/2020 e é formado pelos seguintes membros; 1 (um) integrante da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano – Departamento de Fiscalização; 1 (um) integrante da Procuradoria Geral do Município, 1 (um) integrante a ser indicado pela Câmara Municipal de São Carlos, e, 1 (um) representante da sociedade civil, consubstanciado no Presidente da Comissão Especial dos Assuntos da COVID-19, da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de São Carlos.

O Comitê Administrativo da COVID-19 tem como atribuições precípuas submeter ao Comitê de Crise, quando caracterizada a competência privativa deste, propostas de decreto, deliberações administrativas em conformidade com as atualizações de legislações estaduais e federais e alterações do manual de orientações às forças de fiscalização e tendo por objeto a pandemia da COVID-19, bem como sugerir aos Secretários Municipais e dirigentes máximos das entidades da administração indireta a adoção de medidas em seus respectivos âmbitos, principalmente em relação à divulgação das atas de julgamentos e as novas deliberações como medidas de prevenção no âmbito da Administração Municipal.

O Comitê tem papel muito importante na interligação com os promotores de Justiça do Ministério Público e na formulação do manual de orientação dos funcionários e na criação de novas deliberações.

Coordenador Alexandre Carreira Martins

O Coordenador Alexandre Carreira Martins Gonçalves enfatizou que os julgamentos são online para evitar aglomeração de pessoas e que os julgamentos são publicados em 48 horas, em média.

Gonçalves destacou a importância da participação do Presidente da Câmara Municipal Lucão Fernandes representando o poder legislativo e o Vereador Roselei Françoso, representando a Ordem dos Advogados do Brasil ( OAB). Os demais representantes são o Diretor da Fiscalização Rodolfo Tiberio Penela, Secretario Municipal de Comunicação, Mateus de Aquino, Samir Gardini e Juliana Cortês do Procon São Carlos.

O Diretor de Fiscalização Rodolfo Tiberio Penela disse que a criação do Comitê permitiu o atendimento igual e legal a todos os proprietários dos estabelecimentos , atendendo os princípios da legalidade e garantindo o direito a ampla defesa e ao contraditório com a criação do ícone de recursos.

Além disso, será disponibilizado o gráfico de porcentagem dos recursos deferidos, indeferidos e parcialmente deferidos..O diretor Cristiano Pedrino é o responsável pela criação e abastecimento das informações no site.

