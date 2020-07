Comércio terá opção de abrir por 4 dias úteis durante seis horas seguidas

Crédito: Arquivo/SCA

O governo de São Paulo vai dar opção para que os estabelecimentos comerciais previstos a reabrir na fase 2-laranja do Plano São Paulo possam funcionar por quatro dias úteis, por seis horas contínuas.

A opção que foi enviada como sugestão de prefeitos paulistas, foi aceita pelo Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo e será agora publicada em Diário Oficial. Com isso, a partir da semana que vem, os estabelecimentos comerciais de municípios que estiveram na fase laranja do Plano São Paulo terão a opção de abrir todos os dias da semana, por quatro horas diárias; ou então, por quatro dias úteis, mas por seis horas diárias.

A fase laranja prevê a reabertura de shoppings, concessionárias, comércio de rua e escritórios, mas até então estes setores só poderiam funcionar por quatro horas ao dia, todos os dias da semana, com capacidade limitada a 20%.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Patricia Ellen, essa nova opção irá viabilizar “um melhor planejamento do comércio e também garantir a segurança pelo aspecto de saúde”.

“Esse foi o ponto aprovado e autorizado, que será incluído e será objeto do decreto que será publicado nos próximos dias para funcionamento, a partir da semana que vem, na fase laranja", disse ela.

O Plano São Paulo é dividido em cinco fases que vão do nível máximo de restrição de atividades não essenciais (vermelho) a etapas identificadas como controle (laranja), flexibilização (amarelo), abertura parcial (verde) e normal controlado (azul). O Plano São Paulo também é regionalizado, ou seja, o estado foi dividido em 17 regiões e cada uma delas é classificada em uma fase.

