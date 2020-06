Comércio poderá abrir das 10h às 16h caso São Carlos seja reclassificada à fase amarela

Crédito: Divulgação

O Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus, após solicitação da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos e do Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região), para mudança no horário de funcionamento do comércio não essencial estabelecido anteriormente por essas mesmas entidades, definiu com os representantes o horário dos estabelecimentos a partir da próxima segunda-feira (29/06).

Ficou acordado que se município permanecer na Fase Laranja do Plano São Paulo, já que na próxima sexta-feira (26/06) o Governo do Estado São Paulo vai fazer uma nova avaliação, o horário poderá ser alterado e passar para 12h às 16h de segunda a sexta-feira e aos sábados das 9h às 13h.

Se o Plano São Paulo entender que os números estão estabilizados no município com relação à disseminação da COVID-19, principalmente com relação aos números de leitos de UTI/SUS, e retornar São Carlos para a Fase Amarela (Fase 3 de flexibilização com maior liberação de atividades), o comércio poderá voltar a funcionar por 6 horas diárias (com capacidade de 40%), portanto já ficou acordado que se isso ocorrer o comércio vai atender das 10h às 16h de segunda a sábado.

Se a cidade for rebaixada para a Fase Vermelha (alerta máximo - fase de contaminação) somente poderão funcionar os serviços essenciais.

De acordo com Mateus de Aquino, coordenador do Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus e secretário de Comunicação, o prefeito Airton Garcia determinou que o Comitê dialogasse com os representantes das classes econômicas para que as deliberações sobre o atendimento presencial sejam sempre pertinentes aos lojistas e empresários que geram empregos importantes nesse momento crítico. “O comitê reforça o apelo para obediência dos protocolos sanitários, por parte dos lojistas e seus colaboradores, como também a conscientização da população no uso da máscara, o respeito ao distanciamento social e que evite o trânsito desnecessário”, ressaltou Aquino.

