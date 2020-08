Comemoração de torcedores com aglomeração é proibida e pode render multa

Crédito: Arquivo/SCA

O Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus de São Carlos, em virtude do jogo do próximo sábado (8/8), às 16h30, entre Palmeiras e Corinthians pela final do Campeonato Paulista de 2020, ressalta que continuam proibidas qualquer tipo de aglomeração em praças públicas e estabelecimentos comerciais.

Por determinação judicial está proibida a realização de passeatas, carreatas, manifestações ou qualquer outro tipo de comportamento indevido que implique aglomeração de pessoas em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Quem desrespeitar decretos e diretrizes emanadas pelos órgãos da saúde e pelo Governo Estadual e Municipal poderá ser multado. Para organizadores de passeatas, carreatas ou manifestações a multa pode ultrapassar R$ 5 mil.

O Comitê ressalta, ainda, que bares e restaurantes somente poderão funcionar até às 17h no próximo fim de semana. A flexibilização de horários ocorrerá, se o município permanecer na Fase Amarela, somente a partir de segunda-feira (10/8).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também