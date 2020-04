Com taxa de isolamento em 50%, São Carlos corre risco de não ter flexibilização a partir de 11 de maio

Taxa de isolamento vem caindo dia a dia - Crédito: Arquivo/SCA

A taxa de isolamento no estado de São Paulo vem caindo dia a dia e se continuar assim a previsão de flexibilização da quarentena que está prevista para depois do dia 10 de maio deverá ser afetada.

Nos dias úteis São Carlos vem mantendo a média de 50% de isolamento. Nos finais de semana essa porcentagem chega a quase 60%.

Em média, o isolamento social no estado de São Paulo, em todos os dias desta semana, foi de apenas 48%. O índice considerado satisfatório é acima de 50% e o ideal 70%.

“Essa taxa de isolamento de 48% não é um número bom. É um número de alerta para a população, especialmente para a de São Paulo, epicentro dos casos de coronavírus do país”, disse o governador João Doria.

“Em uma taxa de isolamento de 48%, não preciso sequer perguntar aos integrantes do comitê [Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, que auxilia as ações do governo paulista em relação à pandemia], não há a menor condição de flexibilização de isolamento e evidentemente com riscos de colapso no atendimento público nos hospitais da capital e da região metropolitana. Se vocês querem sair do isolamento e ter nova fase de isolamento, colaborem. Fiquem em casa”, falou Doria.

O secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann, explicou que, quando todos os leitos públicos estiverem esgotados, seguindo a legislação, o governo poderá começar a reivindicar leitos de hospitais filantrópicos. E caso isso também se esgote, a ampliação de leitos poderá ser reivindicada junto a hospitais privados.

O estado de São Paulo ultrapassou ontem 2 mil mortes por coronavírus desde o início da pandemia. São Paulo demorou 32 dias para atingir mil mortes desde o registro do primeiro óbito. Mas em apenas oito dias atingiu outras mil mortes, somando 2.049 óbitos.

