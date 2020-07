Com mais dois óbitos, São Carlos chega a 19 mortes por Covid-19

Mais duas pessoas morreram vítimas da Covid-19 e elevam o número de mortes a 19 em São Carlos. O São Carlos Agora confirmou as informações no início da tarde.

Um homem de 82 anos internado desde 21/07 no Hospital Universitário (HU-UFSCar) morreu na noite desta terça-feira (21/07) já com resultado positivo para COVID-19. Também morreu hoje uma mulher de 65 anos internada desde 8/7 na Santa Casa já com exame positivo para a doença.

Padre

O padre João da Silva, 52 anos, que faleceu também de coronavírus por volta da 1h no hospital de Campos do Jordão/SP, onde prestava atividades em um mosteiro será sepultado em São Carlos. Ele fazia parte do grupo de risco e tinha diabetes.

