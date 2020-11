Com Covid-19, Padre José Antonio de Dourado é transferido para a UTI do Hospital Unimed

Crédito: Redes sociais

O Padre José Antônio Prestes, 71, mais conhecido como o "Padre de Dourado", foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed, em São Carlos. Ele foi diagnosticado com Covid-19.

Segundo uma nota postada no site da Diocese de São Carlos, na manhã de quarta, 04, o padre atingiu o pico da infecção, sendo transferido para UTI onde permanece sedado e entubado, de acordo com o último boletim médico, para melhorar a oxigenação do organismo. Ainda de acordo com o boletim, o procedimento ocorreu bem e sem intercorrências, tendo como previsão de início de retirada da sedação esta sexta-feira, 06. Após a retirada da sedação, o padre será avaliado em suas condições para que se inicie a retirada da ventilação mecânica e, posteriormente, da entubação.

Padre José foi internado no último dia 30 e precisou ser transferido à UTI nesta terça-feira (3), devido a uma extensa inflamação pulmonar causada pelo novo coronavírus.

Dom Paulo Cezar Costa e Dom Eduardo Malaspina pedem que os fiéis da Diocese de São Carlos elevem suas orações pelo sacerdote e todos que sofrem com a doença.

