Com 7 pacientes internados, UTI para Covid-19 está praticamente lotada na Santa Casa

O último boletim divulgado pela Santa Casa de São Carlos sobre a situação das internações causadas pela Covid-19 causa preocupação, principalmente na ala destinada aos pacientes mais graves, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Dos oito leitos, sete estão ocupados. Dois pacientes que estão na unidade já foram confirmados com a doença e os demais aguardam resultados dos exames.

Há exatamente uma semana atrás a situação era bem diferente. Eram apenas dois pacientes internados na UTI adulto.

Os quartos foram montados com a estrutura já existente na própria Santa Casa e com a ajuda do Hospital Universitário, que emprestou alguns equipamentos. A prefeitura também ajuda no custeio mensal desses leitos.

Hospital Universitário

Recentemente o Hospital Universitário Prof. Dr. Horácio Carlos Panepucci (HU) da UFSCar inaugurou dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para tratamento de pacientes com Covid-19. A nova UTI conta com dois leitos de isolamento dos dez disponíveis. O primeiro paciente da unidade foi admitido na semana passada e o único a estar na unidade de tratamento intensivo do hospital.

A partir de hoje, as vagas da UTI do HU-UFSCar serão administradas pela Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (CROSS). Isso indica que pacientes de outras cidades devem ser trazidos para São Carlos.

