Ciesp São Carlos recebe 200 máscaras Face Shield da Electrolux

O Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) – Regional São Carlos recebeu 200 máscaras Face Shield de proteção contra a Covid-19 para repasse a entidades assistenciais. As máscaras foram doadas pela Electrolux durante visita dos diretores à indústria.

Emerson Chu, Marcos Henrique dos Santos e Paulo Giglio foram recebidos pelo diretor de Divisão de Manufatura da Electrolux, José Roberto Machado, que fez uma breve apresentação da fábrica aos diretores do Ciesp São Carlos.

“A ideia de doação das máscaras nasceu durante um dos encontros virtuais que estamos realizando todas as sextas-feiras com os industriais. Naquela conversa, foi mencionada a necessidade dessas máscaras e prontamente o Machado se dispôs a verificar a possibilidade de auxiliar”, conta Emerson Chu, diretor titular do Ciesp.

A Electrolux é uma das associadas mais antigas, tendo se vinculado ao Ciesp em 1958. “É muito bom poder acompanhar o esforço das indústrias e ver que conseguem se manter em constante crescimento, apesar das adversidades. A Electrolux é uma das tantas empresas que levam o nome de São Carlos cidade afora” destaca Paulo Giglio, vice-diretor do Ciesp.

Doações

O Ciesp realizou um levantamento sobre a real necessidade das máscaras Face Shield e, então, disponibilizou as máscaras doadas pela Electrolux para oito entidades assistenciais de São Carlos e da região:

Creche Divina Providência

Cantinho Fraterno dona Maria Jacinta

Residência para Idosos Lar Doce lar

Bem Estar Residência Geriátrica

Clínica Flamboyan

Associação Formiga Verde

Assistência Social de Ibaté

Assistência Social de Ribeirão Bonito

Para Marcos Henrique dos Santos, vice-diretor do Ciesp e membro do Subcomitê de Assistência Social, o momento em que a doação ocorreu foi muito oportuno. “Essa iniciativa foi de fundamental importância, especialmente durante a retomada das atividades, porque é uma maneira de ajudar a proteger os profissionais que lidam diariamente com o público ou com os pacientes”, ressalta.

SOBRE O CIESP

O Ciesp São Carlos reúne indústrias e parceiros ligados ao setor produtivo, dá suporte aos empresários e os representa junto à sociedade e aos governos municipal, estadual e federal. Frequentemente, promove estudos e debates sobre temas de interesse dos associados e é o responsável por levar as demandas do setor às autoridades.

A Regional de São Carlos compreende também Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado, Trabiju, Boa Esperança do Sul, Descalvado, Analândia, Porto Ferreira, Pirassununga, Santa Cruz da Conceição e Santa Rita do Passa Quatro.

