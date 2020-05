Ciesp e Senai doam 3 mil máscaras de proteção contra a Covid-19 à Santa Casa

Crédito: Alessandra Kuba

O Ciesp São Carlos, em parceria com o Senai, doou à Santa Casa 3 mil máscaras descartáveis para proteção de profissionais da área da saúde para enfrentamento da Covid-19. A entrega foi realizada no fim da última semana.

A doação de máscaras integra um amplo projeto do Senai, comandado pelo presidente da Fiesp/Senai, Paulo Skaf, que busca caminhos para amenizar o impacto provocado pelo coronavírus Sars-CoV-2. São Carlos foi uma das cidades escolhidas para receber as máscaras.

“Nós discutimos o assunto no subcomitê de EPI e, em seguida, fizemos contato com a Santa Casa, que sinalizou a necessidade das máscaras. Então, encaminhamos a solicitação para o Senai e o Paulo Skaf atuou diretamente na reserva dessas 3 mil para nossa cidade”, explicou Paulo Giglio, vice-diretor do Ciesp São Carlos e membro do subcomitê de EPI, que conta ainda com representantes da Acisc, OAB e do Sincomércio.

O projeto do Senai-SP é produzir 200 mil máscaras por mês, durante três meses, totalizando as 600 mil anunciadas em março pela entidade. A fabricação é feita com material denominado nãotecido, que após a confecção é esterilizado e embalado para ser distribuído.

A Escola Senai Francisco Matarazzo foi a responsável pela produção do primeiro lote, e para acelerar o trabalho, outras 13 unidades já estão contribuindo para atingir a cota total de máscaras. “O Senai São Paulo tomou essa iniciativa, já que as aulas estão suspensas, para aproveitar a capacidade técnica e intelectual de sua equipe nessa força-tarefa em prol da saúde e da população”, afirmou o diretor do Senai São Carlos, Márcio Vieira Marinho.

SANTA CASA

Para o provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Júnior, o Ciesp sempre foi um grande parceiro do hospital. “E esse incentivo agora é fundamental. A pandemia da Covid-19 fez o número dos nossos contribuintes fixos cair 25%. Além disso, os preços dos EPIs aumentaram absurdamente. Por isso, esse apoio do Ciesp e do Senai é de extrema importância para a Santa Casa neste momento”, ressaltou.

Além de auxiliar o hospital, a iniciativa visa incentivar outras ações em benefício da Santa Casa do município, para que os serviços que ela oferece não sejam prejudicados. “A Santa Casa é um patrimônio de São Carlos. Em algum momento da vida, quem é de São Carlos já foi atendido no hospital, então, essa é uma forma de retribuir a dedicação desses profissionais e destacar a importância que representam não só para a cidade, como para toda a região. E essa entrega é um retorno pequeno ainda diante do que a Santa Casa merece”, finalizou o diretor titular do Ciesp São Carlos, Emerson Chu.

