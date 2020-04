Centro de Manutenção da LATAM fornece máscaras de proteção contra COVID-19 para hospitais

Crédito: Divulgação/Latam

O Centro de Manutenção da LATAM no Brasil (MRO), localizado em São Carlos, iniciou ontem (13) a produção oficial de máscaras de acrílico de uso hospitalar para apoiar a demanda atual por equipamentos de segurança das equipes médicas que estão atuando no combate à COVID-19. A princípio, poderão ser doadas cerca de 400 máscaras por mês.

“Nesta crise de saúde mundial que estamos vivendo, é gratificante poder contribuir no enfrentamento da doença, especialmente quando se trata de apoiar aqueles que estão na linha de frente do combate à COVID-19, as equipes de médicos e enfermeiros, que precisam estar sempre protegidos. Com a estrutura e conhecimentos que nossas equipes possuem em nosso Centro de Manutenção, é nosso papel mudar parte de nosso escopo de trabalho para apoiar hospitais em um momento como este”, afirma Alexandre Peronti, diretor de manutenção da LATAM Airlines Brasil.

Para a produção, a companhia direcionou parte de sua operação, contando com o conhecimento de funcionários especialistas em componentes plásticos, tapeçaria e engenheiros químicos. A área de manutenção da empresa também está produzindo máscaras de tecido para seus funcionários seguindo as determinações de autoridades sanitárias.

As equipes das áreas de controle de infecção hospitalar e de processamento de materiais do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos apoiaram a LATAM na avaliação e aprovação do protótipo de máscara acrílica e, até o fim desta semana, deverão receber os primeiros lotes, compostos por aproximadamente 40 máscaras.

A LATAM segue em contato com outras instituições para, em breve, aumentar a produção em seu Centro de Manutenção e efetuar novas doações.

