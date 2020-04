Centro de Manutenção da LATAM entrega primeiro lote de protetores faciais contra COVID-19 para hospitais

Especialistas da companhia desenvolveram os protetores que foram doados aos hospitais de São Carlos - Crédito: Divulgação

O Centro de Manutenção da LATAM no Brasil (MRO) realizou nesta semana as primeiras entregas dos protetores faciais de uso hospitalar produzidos para apoiar a demanda por equipamentos de segurança das equipes médicas que estão atuando no combate à COVID-19.

Até o momento, foram doadas 170 unidades reutilizáveis. Os primeiros hospitais atendidos foram o Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos, UPAS e SAMU, também de São Carlos, cidade onde fica localizado o Centro de Manutenção da companhia no Brasil. A expectativa é que mais cinco hospitais de São Paulo recebam lotes de protetores faciais deste tipo até o início de maio.

Especialistas da companhia desenvolveram os protetores que foram doados aos hospitais de São Carlos

Para a produção, a companhia direcionou parte de sua operação, contando com o conhecimento de funcionários especialistas em componentes plásticos e engenheiros químicos. A empresa projeta doar cerca de 400 protetores faciais por mês para hospitais.

Máscaras de tecido para proteção dos funcionários

Além dos protetores faciais (face shield) para hospitais, o Centro de Manutenção da empresa também está produzindo máscaras de tecido para ampliar a proteção dos funcionários da companhia, em conformidade com as recomendações das autoridades de saúde. A estimativa é que até meados de maio todos dos funcionários de aeroportos, cargas, mecânicos e tripulantes da companhia no Brasil recebam um kit com três máscaras de tecido reutilizáveis para proteção individual, além de outros EPIs que já são normalmente distribuídos aos funcionários de acordo com o tipo de atividade desempenhada.

