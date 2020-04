Carreata em São Carlos pede a reabertura do comércio

Crédito: Luciano Lopes

Comerciantes, autônomos, caminhoneiros, empresários e trabalhadores dos mais diversos segmentos econômicos se reuniram neste sábado, 18, na Praça Itália, para a realização da “Carreata pelo Trabalho”.

O evento está ocorrendo neste final de semana em várias cidades brasileiras com a meta de conscientizar as autoridades da necessidade de manter a economia ativa, permitindo para isso a volta gradual do funcionamento do comércio em São Carlos, que está em quarentena prevista para até o dia 22 de abril, quarta-feira, devido à pandemia do coronavírus.

Um dos organizadores do movimento, o comerciante Leonardo Ribeiro, 54 anos, proprietário de uma academia há dois anos no Jardim Santa Felícia, ressalta que o movimento não tem nada a ver com política e que a recessão é tão perigosa quanto o próprio vírus, porque com a economia parada muitas empresas estão falindo, pessoas perderam e estão perdendo seus empregos, entrando em desespero por não poder levar sustento às suas famílias, sendo levadas a doenças como depressão e síndrome do pânico, que podem levar ao suícidio.

Ele disse ser favorável ao isolamento vertical apenas das pessoas que fazem parte dos grupos de risco e a adoção de medidas preventivas pelos comerciantes, com o uso de álcool em gel, máscaras e luvas, além de evitar aglomerações, com um espaçamento de dois metros entre as pessoas no interior dos estabelecimentos, orientadas pelos funcionários, mesmo que sejam necessárias novas contratações para que isso seja possível.

Já os governos estaduais defendem o isolamento social e a continuidade da quarentena enquanto fôr necessário, para evitar que o sistema de saúde entre em colapso, pois de acordo com cientistas e médicos, como o infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, o ideal seria que 70% da população aderisse seriamente à quarentena, pois se a taxa de adesão continuar baixa, o número de leitos nos hospitais não será suficiente para atender toda a população.

