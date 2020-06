Capes prorroga auxílio de mais de 20 mil bolsistas por três meses

Crédito: EBC

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) publicou uma portaria que permite que programas de pós-graduação estendam, por até três meses, o auxílio dos bolsistas de mestrado e doutorado, que tiveram suas pesquisas afetadas devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

"O aumento no prazo das bolsas para nossos pesquisadores concluírem seus mestrados e doutorados é uma das formas que encontramos para acolhê-los diante das dificuldades causadas pela pandemia", afirma Benedito Aguiar, presidente da Capes

Prestes a concluir seu doutorado, a bolsista Heloísa Storchilo teve dificuldade com sua pesquisa por causa do novo vírus. A prorrogação garantiu à ela e a outros 20.808 pesquisadores mais tempo para finalizar seus trabalhos.

Heloísa faz parte do programa de pós-graduação em Medicina Tropical da Universidade Federal de Goiás (UFG). Sua pesquisa é voltada à identificação de proteínas para o diagnóstico e prognóstico de toxoplasmose congênita. A defesa da tese estava marcada para maio, mas foi adiada pela pandemia.“Foi um alívio a prorrogação das bolsas, eu estava ficando sem dormir, muito ansiosa. Meu objetivo agora é concluir o doutorado da forma que eu planejei”, afirma.

Os contratempos também foram sentidos por José Teófilo, bolsista de doutorado em Medicina Tropical pela UFG, que defenderia tese em julho. O pesquisador estava na Itália, trabalhando em uma pesquisa sobre fármacos para tratamento de câncer, quando o vírus se alastrou pelo país, obrigando-o a retornar antes do tempo.

Benedito Aguiar reforçou a importância de manter os bolsistas estimulados para que consigam concluir com sucesso esta etapa da carreira. "Nos esforçamos para que os contratempos causados pela Covid-19 não interfiram no resultado das pesquisas. Dessa forma, conseguimos incentivar nossos pesquisadores a manter a qualidade dos estudos".

A solicitação pode ser feita a qualquer momento, durante a vigência da bolsa, e deve ser registrada no Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA) da Capes.

A prorrogação é indicada aos programas que cancelaram ou adiaram as atividades. Os cursos que estão com restrições de acesso às instalações necessárias à execução das pesquisas ou outros contratempos ligados à Covid-19 também podem estender o tempo das bolsas. As cotas continuarão ocupadas no período de prorrogação e os programas não poderão substituir os bolsistas durante este prazo.

