Câmara Municipal e OAB vistoriam instalações do hospital de campanha no Ginásio Milton Olaio

Vereadores e representante da OAB com secretários municipais durante vistoria ao hospital da campanha nesta quinta-feira - Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal e a 30ª Subseção da Ordem dos Advogados de São Carlos (OAB São Carlos), por meio de suas Comissões Especiais para Assuntos do Coronavírus, vistoriaram na manhã desta quinta-feira (9) o hospital de campanha que está sendo montado pela Prefeitura de São Carlos no Ginásio Milton Olaio Filho.

Os vereadores Paraná Filho (presidente da Comissão da Câmara), Elton Carvalho, Moisés Lazarine, Daniel Lima e Roselei Françoso (membros), que também preside a Comissão da OAB São Carlos, a advogada Flávia Lisboa Mota e o vereador Leandro Guerreiro fizeram a vistoria no hospital acompanhados pelo secretário de Esportes e Cultura, Edson Ferraz, e pelo presidente da Prohab, Júlio César Alves Ferreira.

“É fundamental que a Câmara e a OAB façam essa vistoria para dar ainda mais transparência às ações da Prefeitura”, frisou Edson Ferraz, que coordena esta etapa de instalação do hospital juntamente com a Secretaria de Obras Públicas e Prohab. “A próxima etapa, que é a instalação dos leitos e operacionalização do hospital, será coordenada pela Secretaria de Saúde”, explicou aos visitantes.

Para o presidente da Comissão Especial da Câmara, o objetivo dos vereadores é acompanhar as ações da Prefeitura para contribuir com as decisões. “Nós definimos na Comissão que iremos acompanhar as licitações, procedimentos e demais ações com o intuito de contribuir no que for possível”, explicou o vereador Paraná Filho.

“A nossa torcida é para que a cidade não precise utilizar essa estrutura, mas é fundamental que a população saiba que se precisar existe uma estrutura pronta para dar o apoio necessário”, analisou o presidente da Comissão da OAB, Roselei Françoso.

A adaptação do maior ginásio do interior paulista em hospital de campanha começou no dia 4 de abril, depois que outros locais foram descartados pela equipe formada por engenheiros de hospitais, médicos, Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica.

“O hospital aqui no ginásio oferece acessibilidade, mobilidade pela localização geográfica e facilidade na circulação natural do ar, o que é fundamental para o tratamento de pessoas infectadas pelo vírus”, detalhou o presidente da Prohab, Júlio César Alves Ferreira.

A previsão da Prefeitura é gastar R$ 150 mil na reforma do ginásio com pintura, redes extra de hidráulica e elétrica para, em seguida, montar a estrutura interna do hospital. As normas hospitalares, mesmo nestes casos, exigem a pintura de paredes e teto na cor branca, além de outras medidas.

O hospital de campanha da Prefeitura terá capacidade para 120 leitos de enfermaria que irão abrigar pacientes de baixa e média complexidade. Uma empresa já instalou as divisórias que dividem os leitos em 60 quartos. De acordo com o informado pelo secretário de Saúde, Marcos Palermo, uma empresa foi contratada para instalar os equipamentos e fornecer os profissionais de saúde necessários para o funcionamento do hospital.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também