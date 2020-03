Bom Prato servirá janta e vai atender aos fins de semana

Por Do portal do Governo de São Paulo

O Governador João Doria anunciou nesta segunda-feira (30) a ampliação do serviço em todas as 59 unidades Bom Prato no Estado, com oferta de jantar e abertura aos finais de semana e feriados.

A partir de 1º de abril, a rede passará a servir 1,2 milhão de refeições a mais por mês, com o objetivo de atender principalmente pessoas em situação de rua e famílias em extrema vulnerabilidade social durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A medida vale pelos próximos 60 dias, até o dia 1º de junho. Serão 60% a mais em refeições, em um investimento de R$ 18 milhões do Governo do Estado. As refeições serão servidas em embalagens descartáveis, já que não é possível se alimentar nas próprias unidades.

Outra decisão anunciada é a compra das verduras e legumes de pequenos produtores rurais do Estado. Serão destinados R$ 1,5 milhão do investimento total nas refeições do Bom Prato para garantir o fornecimento e a segurança socioeconômica dos pequenos ruralistas.

As 59 unidades passarão a servir café da manhã das 7h às 9h, almoço das 10h às 15h e jantares das 17h30 às 19h30.

“Com o fechamento de outros restaurantes e muitas organizações sociais em quarentena, precisamos duplicar nossos esforços. Pelos próximos 60 dias, vamos garantir três refeições balanceadas e de qualidade todos os dias”, afirmou a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Célia Parnes.

O Bom Prato em São Carlos fica na R. General Osório, 505, no Centro.

