Bom Prato oferece refeições prontas em embalagens descartáveis para consumo em casa

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado anunciou o Bom Prato Express, serviço que realizará distribuição de refeições prontas em embalagens descartáveis para consumo em domicílio. Atendendo ao decreto do Governo do Estado e às medidas de prevenção à Covid-19 (doença causada pelo novo coronavírus), a partir desta segunda-feira (23), as unidades dos restaurantes populares Bom Prato passam por mudança na operacionalização do serviço, fechando temporariamente os salões de refeição.

Para Célia Parnes, Secretária Estadual de Desenvolvimento Social, o novo formato garante a continuidade do serviço voltado a população mais vulnerável. “Essa e outras medidas da pasta social estão sendo anunciadas como parte dos esforços de combate ao coronavírus”, comenta a secretária de Desenvolvimento Social do Estado.

Em São Carlos o restaurante popular Bom Prato fica na rua General Osório, 505, no Centro.

