Bares, restaurantes e academias poderão funcionar em horários diferenciados nos finais de semana

O Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus se reuniu nesta quinta-feira (13/08) com o prefeito Airton Garcia e o vereador Marquinho Amaral, que aceitou a solicitação para que academias, bares, restaurantes e cursos livres tenham opção de funcionamento em horários diferenciados nos finais de semana, porém respeitando às 6 horas de atendimento presencial.

Os estabelecimentos foram autorizados a abrir em horários estipulados no site oficial do Coronavirus no início da fase amarela. Porém, obrigatoriamente esses horários seriam os mesmos durante toda a semana.

Durante a reunião, Marquinho Amaral apresentou uma proposta para que a Prefeitura permitisse uma mobilidade na definição do horário, argumentando que nos finais de semana, a demanda de clientes aos estabelecimentos não segue o mesmo padrão dos dias normais.

“Há alterações na frequência a bares e restaurantes nos finais de semana e isso precisa ser levado em conta”, disse o vereador. “A obrigatoriedade de seguir o mesmo horário nos finais de semana cria transtornos, pois as pessoas tradicionalmente não vão à academia no domingo à tarde ou a bares e restaurantes no domingo à noite”.

Marquinho Amaral destacou que o município tem tomado medidas acertadas no enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus e ressaltou a importância de que os são-carlenses adotem medidas de prevenção ao contágio do Coronavírus. “Nossa cidade está na fase amarela do Plano São Paulo graças aos esforços de todos e é fundamental que a população adote os cuidados sanitários e de distanciamento. Assim poderemos atravessar esse momento difícil de maneira segura e preservando a saúde e a vida de todos”.

Mateus de Aquino, coordenador do Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus, disse que a pedido do prefeito Airton Garcia o comitê tem dialogado com representantes da sociedade civil, assim como com a Câmara Municipal que é representante legal do povo e tem sido muito atuante junto ao comitê. “O vereador solicitou somente uma adequação no horário de academias, bares, restaurantes e escolas de cursos livres nos finais de semana. Agora eles poderão atender de segunda a sexta-feira em determinado horário e aos finais de semana em horário diferenciado, porém podendo trabalhar somente 6 horas diárias”.

O Prefeito Airton Garcia disse que em atenção ao pedido das academias, bares e escolas fazem sentindo para uma retomada da economia já que esses setores foram os mais prejudicados durante esse período de pandemia, pois ficaram mais tempo fechados. “Temos que nos adequar conforme as demandas chegam, e temos que sempre lembrar que estamos na fase amarela e precisamos da compressão de todos para não retroceder, mesmo com mais essa flexibilização temos que seguir todos os protocolos de higiene sanitária recomendados para esses estabelecimentos”.

O site oficial da Prefeitura e do Coronavírus São Carlos disponibilizará a partir desta sexta-feira (14/08) um novo termo de responsabilidade para que os proprietários de academias, bares, restaurantes e de escolas que oferecem cursos livres preencham com os horários diferenciados. O link poderá ser acessado no http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/termo/.

