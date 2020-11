Bares e restaurantes só poderão atender até às 22h - Crédito: Pixabay

Com a nova classificação do plano São Paulo anunciada nesta segunda-feira (30) pelo governador João Doria (PSDB), bares e restaurantes voltam a ter permissão para atender somente até às 22h.

Em outubro, o governo paulista anunciou mudanças no plano São Paulo permitindo a permanência de clientes que já estão no local até as 23h.

Veja outras regras impostas pela fase amarela do Plano São Paulo

– Somente ao ar livre ou em áreas arejadas

– Ocupação máxima limitada a 40% da capacidade do local

– Horário reduzido (10 horas)

– Consumo local até 17h

– Consumo local até as 22h (se a região estiver a ao menos 14 dias seguidos na fase amarela)

– Adoção dos protocolos padrões e setoriais específicos

