Bares e academia flagrada com 23 pessoas treinando são fechados pela força-tarefa em São Carlos

Dois bares e uma academia que estavam em funcionamento na noite desta terça-feira (17), em desacordo com o Plano São Paulo, foram fechados pela força-tarefa composta pela guarda-municipal, PM, Procon e Departamento de Fiscalização.

As denúncias foram feitas junto ao telefone 153 da GCM. Rapidamente as equipes se deslocaram até a rua João de Oliveira, na Vila Carmem e na rua Antonio Martines Carrera, Jardim Beatriz, onde os bares estavam servindo clientes em seu interior.

Já em uma conhecida academia na avenida João de Lourenço, no Maria Stela Fagá, os agentes encontraram 23 pessoas treinando no interior.

De acordo com o diretor do departamento de fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, as operações para fiscalizar os estabelecimentos acontece diuturnamente.

Já o secretário de segurança pública e defesa social, Samir Gardini informou que este tipo de operação serve para evitar aglomeração de pessoas nesse momento de pandemia e que coloca em risco a saúde das pessoas.

Os estabelecimentos flagrados em desacordo com o decreto estadual serão autuados.

