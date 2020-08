AVC e infarto matam mais que coronavírus em São Carlos

Mortes por AVC e infarto superam as de coronavírus, mostram portal da transparência dos cartórios - Crédito: Agência Brasil

Os dados do Portal da Transparência de Registro Civil do Brasil mostram que de 16 de março a 20 de agosto deste ano, São Carlos registrou 64 mortes por AVC e 63 por infarto de um total de 737 óbitos. O portal reúne as informações colhidas em 836 cartórios de registro civil do Estado de São Paulo.

Desse compilado de informações, a cidade registrou, também, 48 mortes por insuficiência respiratória e 124 por pneumonia. Esses casos não guardam relação às ocorrências da covid-19.

O último boletim coronavírus registrado pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos atesta 33 mortes para covid. A última vitimou um homem de 47 anos.

O médico infectologista Bernardino Alves Souto, do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), faz uma ponderação sobre os números. Na opinião dele, a comparação dos dados necessita de critério. “Comparar dado bruto de mortalidade é bem provável que faremos inferências incorretas e interpretações inadequadas. É preciso purificar e estratificar os dados e fazer outras interpretações para não fazermos confusão”, esclareceu.

Realidade

O médico da UFSCar concorda que muitas doenças matam mais que covid. “Eu não discordo disso, mas não devemos negligenciar a covid, que é mais uma causa de morte evitável e que não podemos nos descuidar só porque outras doenças matam mais”.

Segundo Bernardino Alves Souto, a população precisa de cuidados redobrados, para não ser acometida por coronavírus ou outras doenças. “Tudo isso é muito importante a gente pensar. Não é porque a tuberculose mata mais que a covid, por exemplo, que eu vou descuidar da covid. Do ponto de vista de mortalidade, esses números precisam ser vistos com muito critério para não fazermos interpretações equivocadas”, insistiu o professor da UFSCar.

Somente na última quinta-feira (19), a cidade apresentou 30 novos casos. No dia anterior, foram 64. O índice de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estava em 37,5%.

