Avanço da Covid-19 no interior de SP dobra em relação à capital

O rápido avanço do coronavírus no interior e litoral de São Paulo reforçou o alerta do Governo do Estado em relação a casos e mortes por COVID-19. Em apenas quatro dias, o percentual de novos contaminados fora da capital praticamente dobrou em relação ao mesmo índice da semana anterior.

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde e do Centro de Contingência do coronavírus, entre os dias 14 e 20 de junho o interior registrou 17.932 novas contaminações por coronavírus, enquanto que na capital o total foi de 15.342. Assim, o avanço da pandemia fora da capital foi 14,5% maior.

Já nesta semana, apenas no intervalo entre domingo (21) e quarta-feira (24) o interior viu 10.752 novas confirmações de casos, ante 7.670 na capital. Em apenas quatro dias, a pandemia avançou 28,7% a mais fora da cidade de São Paulo. Também pela primeira vez, o número absoluto de mortes por COVID-19 no interior (6.677) superou o da capital (6.675) ao longo da pandemia.

“A diferença é muito grande nessa taxa de incidência de casos. Isso nos leva a projetar o aumento significativo que teremos no interior do estado”, afirmou João Gabbardo, Secretário Executivo do Centro de Contingência. “A taxa de transmissibilidade tende a reduzir bastante na capital e aumentar no interior do estado”, acrescentou.

O Secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi também reforçou a preocupação com o agravamento da pandemia fora da capital. “A aceleração tem se dado em novos casos e também em óbitos. Nós temos alertado o interior e apoiado com aumento da capacidade hospitalar em todo o território do estado”, disse.

Até agora, o Governo de São Paulo já distribuiu 2.266 respiradores a hospitais públicos e filantrópicos na capital, interior e litoral para ampliar a oferta de leitos de terapia intensiva para pacientes graves de COVID-19.

Também houve investimento de R$ 60 milhões em EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para profissionais de saúde. Nesta quinta (25), foi anunciada a distribuição de 2 milhões de máscaras N95, que são utilizadas em UTIs, e 1,5 milhão de máscaras cirúrgicas para hospitais públicos e filantrópicos.

