Polícia Militar alerta: bandidos usam pandemia para aplicar golpes

Crédito: Agência Brasil

No final da tarde desta terça-feira, 31, a Polícia Militar, a Força Pública Paulista emitiu uma nota pelas redes sociais e grupos de WhatsApp alertando a população em geral sobre uma nova modalidade de golpe onde estelionatários ligam para a casa da suposta vítima e conseguem quantias em dinheiro.

Aproveitando que famílias estão em suas residências devido a pandemia do Coronavírus e preocupadas com o atual momento e sensíveis, o criminoso se intitula funcionário de órgãos municipal e ou estadual e diz à vítima que ela tem direito ao recebimento de uma quantia em dinheiro e deslocam-se à residência de tais pessoas, com finalidades diversas.

Assim, as autoridades pedem atenção redobrada quanto ás ligações desta natureza ou outra que causem dúvida no intuito de evitar tal crime.

A NOTA

Abaixo, a nota emitida pelas autoridades policiais:

“Há dados que criminosos estão praticando estelionatos (“obter, para si ou para outro, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento”) relacionados à pandemia do COVID 19, aproveitando do temor, sensibilidade e estado de solidariedade das pessoas de bem, da comunidade.

O crime ocorre por meio da solicitação de dinheiro para fins diversos. Nesta data foi detectado uma nova modalidade: criminosos se identificam, por meio de ligação telefônica, como funcionários pertencentes a órgãos do governo Municipal e Estadual, informando que a vítima faz jus ao recebimento de uma quantia em dinheiro e deslocam-se à residência de tais pessoas, com finalidades diversas.

Então, faz-se necessário redobrar a atenção, em relação a ligações recebidas, desta natureza ou qualquer natureza duvidosa, para evitar o crime. Desconfiem de qualquer oferta fácil demais.

Acionem a Polícia Militar, por meio do número 190, para que, diante de informações, os criminosos sejam identificados e presos!

Polícia Militar, a Força Pública Paulista.”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também