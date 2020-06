Aumento da Covid-19 preocupa em São Carlos e previsão de pico é em julho

Crislaine: "Boa parte das pessoas que circulam pelas ruas não cumprem o protocolo de segurança (uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento de dois metros). Isso é muito preocupante" - Crédito: Marcos Escrivani

Até domingo, 21, São Carlos possuia 368 casos confirmados da Covid-19, com onze mortes contabilizadas pela infecção. Após a flexibilização do comércio, o aumento tem sido considerável e traz preocupação para o Comitê de Emergência de Combate ao Coronavírus criado pela Prefeitura Municipal. Quando solicitada, a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde do município, Crislaine Aparecida Antonio Mestre, 38 anos, enfermeira, tem dado sua contribuição.

Em entrevista exclusiva ao São Carlos Agora na tarde deste domingo, 21, ela não escondeu que o momento na cidade é de apreensão, já que parte da população não respeita as orientações das autoridades sanitárias e não praticam o isolamento social e isto não auxilia no combate à infecção. Há casos daqueles que saem às ruas sem motivos e não seguem os protocolos de segurança.

Em um diálogo bem aberto, ela respondeu às questões e disse que o Sars-Cov-2 avança em São Carlos após a flexibilização do comércio.

A ENTREVISTA

“FALTA RESPEITO ÀS ORIENTAÇÕES”

“Não sei se é uma questão cultural, social ou até mesmo necessidade de alguém que apoie. Há muitos fatores que devem levar pessoas a faltar com o respeito às orientações das autoridades sanitárias. Não sei ao certo qual seria. Em casos onde há casos da doença confirmados, entramos em contato a cada 48h para solicitamos para que os infectados e seus comunicantes mantenham o isolamento social, perguntar como está o quadro de sinais e sintomas e se algum membro da família veio a evoluir com o aparecimento de sintomas. Contamos para isso, com o apoio das Unidades de Saúde e quando necessário com apoio da Secretaria de Assistência Social”.

“GRANDE CIRCULAÇÃO NOS BAIRROS”

“Antes da flexibilização notamos que em diversos bairros a circulação já era grande. Com a abertura do comércio houve aumento de pessoas nas ruas sem um motivo aparente. Com isso houve um aumento na curva de propagação do novo coronavírus. Para piorar, boa parte dessas pessoas que circulam pelas ruas não cumprem o protocolo de segurança (uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento de dois metros). Isso é muito preocupante e fica evidente o aumento dos casos a não adesão da população.

“ÓBITOS, PICO”

“A prova de que ouve aumento na disseminação do vírus é o aumento no número de óbitos. Em nove dias, morreram seis pessoas. Hoje são 11 vítimas. Estamos buscando de todas as formas controlar o contágio e vamos ter muito mais casos, infelizmente, pela falta de cuidado de parte da população. Diante disso há estimativas que o pico desta doença aconteça em 15 de julho, seguindo informações através da utilização da ferramenta “Simulador de Casos e Leitos Hospitalares - Covid-19” para uso dos municípios do estado de São Paulo, que permite o monitoramento de casos da infecção nas regiões e municípios. Mas isso é apenas uma previsão”.

“NÃO SAIR DE CASA”

“Hoje ocorre a flexibilização do comércio, mas frisamos que só saiam de casa as pessoas que necessitam trabalhar e efetuar compras. Saiam quando for de fato essencial. E que seja rápido. Não saiam apenas para passear. É fundamental que respeitem o isolamento social. E quando saírem, respeitem o protocolo de segurança para que não ocorra a propagação da infecção”.

“ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO”

“Quando uma pessoa apresenta síndrome gripal deve procurar uma unidade de saúde. Se entrar nos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde passa a ser suspeito de ter sido infectado pela Covid-19. É feito uma testagem. A partir desta notificação buscamos informação sobre o trabalho, família e possíveis comunicantes. É orientado que a pessoa suspeita e demais membros que residem com ela a se afastar de todas as atividades sociais e se manter em isolamento. Posteriormente se esses comunicantes apresentam sinais e sintomas a orientação é para ir a um médico onde passará também a ser caso suspeito e será coletado exame que pode ser o RP-PCR (coleta de secreção nasal ou faringe se for do 3º ao 10º dia) ou coleta de sangue a partir do 11º dia. O resultado sai em torno de 24h. Há ainda um teste rápido cujo resultado sai em 15 minutos. Após o exame este paciente seja testado positivo, a Vigilância Epidemiológica entra em contato e a notifica sobre o resultado do exame. Fazemos novas orientações para que não saia de casa, bem como os familiares que tem contato direto. Buscamos informações sobre o contato que teve no trabalho e com demais parentes. Solicitamos que a pessoa informe ao chefe imediato sobre o resultado do exame. Quando é solicitado este isolamento, há cada 48 horas entramos em contato e reforçamos as orientações. É necessário um período de 14 dias isolado em casa para que se recupere e volte às atividades normais e não propague o novo coronavírus”.

