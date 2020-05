Aumenta para 31 os casos suspeitos de COVID-19 em Ibaté

O Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté atualiza neste domingo (24), através do Boletim nº 70, os dados de notificações do novo coronavírus [Covid-19], no município.

Nas últimas 24 horas, mais 11 (onze) pessoas procuraram por unidades de saúde, apresentando síndrome respiratória. Elas tiveram os exames de swab colhidos e aguardarão os resultados em isolamento domiciliar.

Portanto, Ibaté registra 12 (doze) casos positivos, com 06 (seis) pacientes em isolamento domiciliar; 02 (dois) pacientes em internação; e 04 (quatro) recuperados; 62 (sessenta e dois) resultados negativos; e 31 (trinta e um) suspeitos em isolamento domiciliar.

Ressaltamos que a Secretaria Municipal da Saúde trabalha seguindo todos os protocolos de atendimento e segurança do Ministério da Saúde, e reforça o pedido para que todos fiquem em casa. O isolamento social é a melhor forma de prevenir a disseminação do coronavírus na nossa cidade.





