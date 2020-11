Atendimento na USF do Jockey Clube é suspenso após caso de Covid-19 entre funcionários

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Gestão e Cuidado Ambulatorial (DGCA), informou que em virtude da confirmação de

um caso positivo de COVID-19 entre os servidores da Unidade de Saúde da Família (USF) do Jockey Clube, bem como de outros servidores com

sintomas da doença, foi necessário suspender o atendimento no local a partir desta segunda-feira (23/11).

A equipe da unidade Guanabara, que atende no mesmo prédio da USF do Jockey Clube, também foi dispensada e será testada para o novo coronavírus.

O atendimento será normalizado assim que os resultados de todos os exames forem repassados pelo Laboratório credenciado.

O DGCA solicita compreensão aos usuários do SUS atendidos por essas equipes, porém o fechamento temporário das unidades se faz necessário

neste momento por questão de segurança.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também