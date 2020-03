Assistência Social informa que auxílio de 600 reais ainda não foi definido pelo governo federal

A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, após receber inúmeros telefonemas, principalmente de pessoas que fazem parte do Cadastro Único, comunica que o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais, aprovado na última segunda-feira (30/03) pelo Senado Federal, ainda não foi definido pelo Governo Federal.

O benefício com pagamento mensal de R$ 600 durante três meses, deve ser pago por bancos públicos federais segundo informações da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, porém o Governo Federal ainda não definiu nem o calendário de pagamento.

De acordo com a secretária de Cidadania e Assistência Social de São Carlos as pessoas não devem procurar a sede do Cadastro Único, espaço de atendimento da Seção de Gestão de Programas de Transferência de Renda, fechada no momento, e nem da Secretaria, pois serão avisados pelo Governo Federal como poderão receber esse auxílio. “Em São Carlos 16 mil famílias fazem parte do Cadastro Único, por isso pedimos para que aguardem as orientações do Governo Federal, pois vão sair da quarentena e não temos como tirar essas dúvidas por enquanto. Todas as datas e formas de pagamento ainda estão sendo definidas pela Presidência da República”, afirma Glaziela Solfa Marques.

Das 16 mil famílias do Cadastro Único, 7 mil recebem o Bolsa Família e 1.045 o Cartão Alimentação Municipal que repassa R$ 70,00 mensalmente. No perfil dessas pessoas sempre aparece o desemprego, sendo que a maioria hoje é autônoma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também