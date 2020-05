Assembleia aprova alteração e segunda-feira (25) será feriado em todo o estado de SP

Segunda-feira será feriado também em São Carlos - Crédito: Divulgação/PMSC

Após quase 14 horas de discussão, a Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) aprovou na madrugada desta sexta-feira (21) um projeto da gestão João Doria que altera o feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, comemorado normalmente em 9 de julho, para a próxima segunda-feira (25). O Projeto de Lei nº 351/2020 foi aprovado por 47 votos a cinco.

Por falta de quórum, a votação foi encerrada às 4h desta madrugada. Uma nova sessão foi convocada para as 10h desta sexta-feira para a análise dos destaques do projeto, que depois segue para a sanção do governador João Doria (PSDB).

