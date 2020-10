Após vários dias internados na UTI, médico do Samu vence a Covid-19

Crédito: Reprodução

O médico cardiologista Renato Rizzoli, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital da Unimed desde o final de setembro venceu a Covid-19. Ele recebeu alta médica hoje e foi levado até a Santa Casa, onde deve ficar em observação por dois dias.

Rizzoli foi recepcionado com festa por colegas de trabalho e familiares na saída do Hospital da Unimed. Em seguida as ambulâncias partiram em comboio com sirenes ligadas até a Santa Casa.

Além do Samu, o médico presta serviços em clínicas particulares, na Santa Casa e na Unimed.

