Após se curar da Covid-19, médico do Samu tem alta da Santa Casa

Crédito: Maicon Ernesto

Muita emoção marcou a manhã desta quarta-feira, 14, quando o médico do Samu, Renato Rizzoli, 51 anos, recebeu alta da Santa Casa/Unimed, após se curar da Covid-19.

Familiares e amigos passaram por 19 dias de tensão e preocupação, período em que Rizzoli ficou internado. Destes, 14 dias foram internados na Ala Covid da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital da Unimed.

Para marcar a data, os socorristas e as ambulâncias do Samu foram até o espaço destinado aos pacientes que recebem alta e homenagearam o profissional que, por anos, salva vidas em São Carlos.

Com as sirenes ligadas, todas as unidades do Samu saíram em carreata até a base, onde todos os funcionários, inclusive o socorrista Jonas Pereira da Silva, 34 anos, que também passou por dias intensos devido a infecção, receberam o médico.

Sob forte impacto da emoção, todos se ajoelharam e rezaram, momento em que Rizzoli não se conteve e, emocionado, agradeceu inicialmente a Deus pela sua cura e posteriormente aos profissionais da Santa Casa, da Unimed e aos amigos que oraram e dedicaram energias positivas ao médico do Samu.

