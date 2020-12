Após quatro meses internado, médico morre por complicações causadas pela Covid-19

Morte do Dr. Jesus causou comoção nas redes sociais. - Crédito: Arquivo Pessoal

O médico Araraquarense Jesus José da Cruz morreu nesta quinta-feira (3) em decorrência de complicações causas pela Covid-19.

Dr. Jesus,como era conhecido, foi diagnosticado com a infecção no começo do mês de agosto e foi internado no Hospital São Paulo em Araraquara.

Jesus passou boa parte do tempo internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), chegou a acordar e apresentar uma melhora, mas há algumas semanas seu estado de saúde se agravou. Ele precisou ser entubado novamente e não resistiu.

Nas redes sociais, muitas pessoas se manifestaram com pesar sobre o falecimento do profissional, que durante muitos anos atendeu em hospitais e unidades de saúde de municípios como Araraquara e Boa Esperança do Sul.

