Funcionários da UPA Santa Felícia são afastados, após idosa morrer com Covid-19

Funcionários da UPA Santa Felícia foram afastados, mas unidade continua funcionando normalmente - Crédito: Arquivo/SCA

Funcionários da UPA do Santa Felícia que deveriam assumir o trabalho das 7h às 19h desta quinta-feira (18), foram afastados, pois no último domingo (14) uma idosa de 69 anos deu entrada na unidade com parada cardiorrespiratória, mas não resistiu e acabou falecendo. Foi colhido exame e três dias depois o resultado deu positivo para Covid-19.

A informação foi confirmada pelo SCA junto ao secretário de saúde, Marcos Palermo, que informou que a unidade está atendendo normalmente.

Segundo Palermo, no mesmo dia que a mulher foi atendida na UPA, foi realizada a assepsia nas dependências da unidade e os 14 funcionários que estavam de plantão foram afastados e devem passar por exame nesta quinta-feira (18). "Quem estiver contaminado continuará afastado e quem não estiver voltará ao trabalho", disse.

Ainda de acordo com o secretário, houve um planejamento logo que foi registrada a primeira morte por covid-19 no Brasil para enfrentar esse tipo de situação. Os profissionais de saúde estão na linha de frente no combate ao coronavírus e podem ser infectados a qualquer momento. Prevendo essa situação a secretaria de saúde contratou uma empresa terceirizada para suprir a falta de funcionários infectados pela covid-19 na rede municipal de saúde. "Se não tivéssemos tomado essa decisão, hoje a UPA Santa Felícia estaria fechada", disse Palermo.

