Após casos positivos de covid-19, supermercado fecha e funcionários passam por exames

Supermercado Savegnago fechado nesta quinta-feira (23) para exame dos funcionários. - Crédito: Maycon Maximino

Saiba Mais Coronavírus Funcionários de supermercado são afastados após terceirizado testar positivo para covid-19

Todos os funcionários do supermercado Savegnago da Praça Itália foram dispensados nesta quinta-feira (23) e serão submetidos a exames de covid-19. Um rapaz de 32 anos, funcionário terceirizado que prestava serviços na unidade está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após testar positivo para o novo coronavírus. Outros cinco funcionários que tiveram contato com ele realizaram exames e tiveram a confirmação da doença e cumprem quarentena em casa.

A loja estará fechada e uma faixa afixada na frente do prédio avisa que a unidade será reaberta a partir das 7h desta sexta-feira (24) e que os outros supermercados da rede instalados na cidade funcionam normalmente.

As dependências do supermercado também devem passar por desinfecção.

Nota oficial do supemercado

Preocupado com a saúde pública de seus funcionários e clientes, o Savegnago Supermercados informa que fechará no dia 23 de abril de 2020, quinta-feira, a loja 29 (localizada na Praça Itália) com o objetivo de realizar o teste para Covid-19 em toda sua equipe e promover rigorosa e específica assepsia em toda loja.



A medida preventiva se dá devido a um funcionário e outros quatro prestadores de serviço da área de segurança testarem positivo para o vírus. A esposa de um destes, a qual trabalha na área da saúde privada do município, também teve o teste positivo confirmado hoje.



Desta forma, a direção do Savegnago decidiu que as operações se fazem necessárias para promover mais segurança e tranquilidade a todos.



A loja 29 retorna suas atividades na sexta-feira, dia 24.



As demais lojas Savegnago, do Shopping Passeio São Carlos e da Alfredo Maffei, abrem normalmente nesta quinta-feira, dia 23.

Foto: Maycon Maximino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também