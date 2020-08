13 dias após ser diagnosticado com covid-19, Paraná Filho diz estar curado

Crédito: Divulgação

O vereador Paraná Filho, em live de 14 minutos na noite desta segunda-feira, 3, afirmou estar curado da Covid-19. Ele foi diagnosticado positivo na quarta-feira, 22 de julho.

Na live, o vereador que é pré-candidato a reeleição nas eleições de 2020, fez um breve histórico onde informou que após ser diagnosticado, teve uma piora no quadro de saúde e necessitou a ser internado por um dia na terça-feira, 28. No dia seguinte, 29, após consulta com pneumologista, passou a tomar azitromicina e hidroxicloroquina e desde então passou a ter uma significativa melhora.

Já no sábado, 1 de agosto, não apresentou nenhum sintoma da infecção. “Posso dizer que estou curado”, disse, salientando que os remédios que fez uso, foram prescritos corretamente e estranhou o fato dele ter sido usado politicamente. “Não tive nenhum efeito colateral e esses medicamentos salvaram vidas”, comentou. “Só me fez bem”, emendou.

Paraná Filho disse que completou a quarentena e nesta terça-feira, iria retomar as suas atividades normais.

