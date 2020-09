Aplicativo criado em São Carlos, busca eliminar filas presenciais em época de pandemia da Covid-19

Aplicativo criado por universitários tem como finalidade evitar filas e aglomerações - Crédito: Marcos Escrivani

Buscar alternativas para evitar a propagação do Sars-Cov-2. Esta é a batalha de pesquisadores, cientistas e médicos na atualidade. Universitários também estão sendo ‘provocados’ para que lancem ideias que ajudem nesta guerra que envolve a saúde mundial.

Uma das provocações foi feita em abril deste ano durante o Hackatrouble (https://www.hackatrouble.com.br/), um desafio virtual realizado em um final de semana e em 48 horas, grupos de estudantes tinham como meta buscar soluções inovadoras com implantação a curto prazo para o combate ao novo coronavírus.

Estes grupos competiam entre si e um formado pela equipe de Ciências da Computação da UFSCar, composto por Renata Sarmet Smiderle Mendes, Lorhan Sohaky de Oliveira Duda Kondo, Alcides Mignoso e Silva e Mariana Cavichioli Silva idealizaram o aplicativo gratuito Fila Digital. Bianca Garcia Martins foi convidada posteriormente para participar da equipe após o encerramento do evento. A ideia inicial é que não se formem filas e, consequentemente, deixem de ocorrer aglomerações, considerados pelos infectologistas, um dos vetores rápidos de transmissão da Covid-19.

“A nossa equipe percebeu que filas gigantescas em bancos eram corriqueiras e causavam aglomerações e não se sabia de uma solução para isso. Diante de tal cenário, o grupo trabalhou em um app para que alternativas pudessem ser criadas. Assim chegamos até o Fila Digital”, disse Bianca Martins, 24 anos, uma das desenvolvedoras do aplicativo.

COMO ACESSAR

"Os estabelecimentos comerciais, indústrias, entidades que queiram saber como funciona o app, basta acessar o site www.minhafiladigital.com ou entrar em contato pelo e-mail contato@minhafiladigital.com".

Nestes endereços virtuais, os interessados poderão obter informações como participar desta inovação que busca auxiliar no combate ao Sars-Cov-2, ao evitar aglomerações.

"A proposta desse app é eliminar filas físicas e evitar aglomerações. Fazer com que as pessoas aguardem em casa, com segurança, o momento mais próximo de ser atendida, por exemplo, em academias, lotéricas, bancos, lojas. Enfim, um mecanismo a mais para uso da sociedade”, comentou Bianca. “O interessado tem que acessar o site, preencher um formulário e fazer um cadastro. Ou entrar em contato via e-mail que iremos entrar em contato para tirar as dúvidas existentes”, emendou.

Já a pessoa que necessita utilizar de uma fila, basta acessar direto pelo site app.minhafiladigital.com ou baixar o app em seu celular android pela Play Store". Posteriormente, saber se o local onde for, está cadastrado. “Hoje temos estabelecimentos já cadastrados em vários Estados. Em São Carlos, o primeiro estabelecimento a se utilizar do app foi a H7 Esportes.

“O importante é que há interessados em muitas cidades e acredito que é necessário uma mudança de mentalidade. Mudar a forma das pessoas pensar e se adaptar ao novo normal. Este app veio para auxiliar”, comentou Bia, salientando que no futuro, a curto prazo, quando a pandemia deixar de existir, o aplicativo será útil para que as pessoas possam usar melhor o tempo e evitar filas. “Quero enfatizar que este app não é um agendamento. Fará com que quem possua o aplicativo, terá a comodidade quando for a um estabelecimento cadastrado, se inscrever em uma fila e acompanhar. E quando estiver chegando próximo a sua vez, poderá sair de sua casa, com calma, ir até o local desejado e ser atendida, sem aglomeração”, finalizou Bianca.

