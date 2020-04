Apesar da pressão dos comerciantes, lojas permanecem fechadas até o dia 10 de maio

Em nova reunião na tarde desta quinta-feira (23) entre integrantes do Comitê de Crise do Coronavírus, vereadores, representantes de entidades, Ministério Público (MP) e o Prefeito Airton Garcia (PSL) ficou acordado que a Prefeitura Municipal seguirá o decreto do Governo Estadual, que prorrogou a quarentena até o dia 10 de maio.

Mais cedo chegou-se a cogitar a reabertura do comércio a partir da próxima segunda-feira (27) com restrições, mas a ideia não prosperou.

A Prefeitura Municipal deve ser manifestar sobre a decisão nas próximas horas.

