Apart Hotel San Ciro vai ser usado para acomodar profissionais de saúde da Santa Casa

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos locou o espaço físico do antigo Apart Hotel San Ciro para oferecer aos profissionais de saúde do município acomodações durante o período de pandemia do Coronavírus. O objetivo é evitar o contato desses profissionais com os familiares que se enquadram no grupo de risco e que convivem juntos na mesma casa.

O Apart hoje tem 18 quartos e 36 leitos. 24 profissionais da Santa Casa manifestaram interesse pela hospedagem e já estão ocupando os quartos cedidos.

A gerente de relacionamento médico da Santa Casa, Vanessa Crempe, explica que a parceria com a Prefeitura está sendo muito importante neste momento: “muitos profissionais nossos, que estão na linha de frente contra a COVID-19, estavam inseguros porque tinham que voltar para casa, já que não havia outra opção. Com essa alternativa, eles vão conseguir trabalhar com mais tranquilidade”.

Edson Ferraz, secretário de Esportes e Cultura e membro do Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus, disse que essa ação da Prefeitura teve como objetivo tranquilizar os profissionais da saúde. “Muitos médicos e profissionais da enfermagem não podem voltar para casa por estarem em contato todos os dias com pessoas de risco. Por mais que tomem cuidados, há profissionais que precisam se afastar neste momento de pandemia, alguns moram com pais idosos ou têm filhos pequenos, mulheres grávidas, enfim, precisam preservar seus familiares. Fizemos uma parceria com a iniciativa privada e a pedido do prefeito Airton Garcia vamos ajudar essas pessoas que sacrificam suas vidas e o convívio com suas famílias para diariamente salvar outras vidas”, ressalta Ferraz lembrando que a Prefeitura também disponibiliza 12 apartamentos no Estádio do Luisão também para profissionais da saúde.

Pelo termo de compromisso, o Apart Hotel vai ficar à disposição dos profissionais de saúde até que a pandemia da COVID-19 seja controlada.

