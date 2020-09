Análise de mortes por Covid tem São Carlos “comparável aos melhores do mundo”

Crédito: Divulgação/Abramet

Um gráfico postado pelo secretário de saúde Marcos Palermo e também pelo Prefeito Airton Garcia (PSL) nas redes sociais mostra que São Carlos aparece entre as 20 melhores cidades com mais de 100.000 habitantes do Estado de São Paulo com menores índices de mortes provocadas pela Covid-19. A cidade aparece em segundo lugar, atrás somente de Marília.

A análise foi realizada pela comissão de estudos epidemiológicos para enfrentamento da Covid-19 da Abramet (Associação Brasileira de Medicina de Tráfego) com base nos dados divulgados pela Fundação Seade que compila todas informações referentes a pandemia do novo coronavírus no estado.

A avaliação de dados sobre as cidades paulistas com população entre 200 mil e 300 habitantes recebeu uma análise muito especial do pesquisador Carlos Alberto Guglielmi Eid.



“Entre as 16 cidades no Estado de São Paulo que têm entre 200.000 e 300.000 habitantes Marília, São Carlos e Araraquara, apresentam esse indicador comparáveis aos melhores do mundo”, diz na mensagem de divulgação do gráfico.



Professor no curso de Especialização em Medicina de Tráfego na USP e na Santa Casa de São Paulo, o pesquisador é ainda coordenador do Departamento de Atendimento Pré-Hospitalar na Abramet. Mas ele faz alertas sobre o estudo O estudo não analisa aspectos evolutivos e os dados não devem ser utilizados para se decidir por abrir ou fechar atividades.



“É uma fotografia do momento de cada cidade em relação aos seus óbitos. Para o gestor, é uma foto significativa que demonstra grande parte do resultado de seu trabalho”, diz Carlos Guglielmi na mensagem



Segundo ele, a análise é considerada um dos melhores indicadores para se comparar cidades, países ou regiões, pois nos aponta os óbitos proporcionais à população. Apresenta total de óbitos até 2 de setembro de 2020.

Airton Garcia comemorou os números. "O trabalho de São Carlos no combate à pandemia da COVID-19 se reflete em números. Mas é muito importante que a gente não descuide, essa batalha ainda não terminou", postou.

O último boletim emitido pela Vigilância Epidemiológica mostra que até ontem (4) São Carlos tinha 2292 casos confirmados da doença, com 40 mortes.

