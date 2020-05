ALESP deve aprovar PL de João Doria e próxima segunda-feira (25) será feriado em todo o estado

A pedido do governador, ALESP deve aprovar antecipação do feriado de 9 de julho - Crédito: Divulgação

Nesta terça-feira (19/5), parlamentares aprovaram, com 60 votos favoráveis e 21 contrários, que o Projeto de Lei 351/2020, de autoria do governador João Doria, tramite em regime de urgência. A proposição referente a antecipação do feriado de 9 de julho segue agora para as comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Planejamento e Educação e Cultura que se reunirão na quarta-feira (20/5) às 19h. O item vai ser votado em Plenário Virtual ainda nesta semana.

O intuito é adiantar o feriado que celebra a Revolução Constitucionalista de 1932 para a próxima segunda-feira (25/5). Dessa forma, espera-se diminuir a circulação de pessoas e evitar a disseminação do novo coronavírus.

O deputado Frederico d'Avila (PSL) foi contra a medida. Ele afirma ser "um verdadeiro absurdo essa questão da antecipação do feriado, porque a questão não é antecipar o feriado e sim fazer um lockdown forçado". Já a deputada Monica da Bancada Ativista (PSOL) acredita que "a situação é atípica e qualquer alternativa para manter as pessoas em casa é melhor do que nenhuma", mas pontua que "medidas paliativas não vão salvar as pessoas".

O SCA entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de São Carlos e a informação é que a cidade vai seguir a decisão da ALESP.

