Airton reforça o pedido de quarentena: “São Carlos não é uma ilha”

Crédito: Arquivo/SCA

O prefeito Airton Garcia (PSL) adota medidas firmes no combate à Covid-19. Nesta semana, ele estendeu o período de isolamento social até o dia 22 de abril, seguindo as determinações do governo do Estado.

Nas redes sociais, o chefe do Poder Executivo reforçou a necessidade de cuidados pela população. “São Carlos não é uma ilha”, destaca o administrador.

No texto, ele sublinha a localização de São Carlos, no centro do Estado. “Por aqui passa gente de tudo quanto é lugar. Isso move a nossa economia e é, neste momento, justamente um dos maiores motivos pelos quais mais devemos resguardar a população são-carlense”, esclareceu.

Para reforçar o pedido, o prefeito cita um estudo da Unesp, que analisa cidades do interior do Estado e a preocupação acerca do relaxamento do isolamento social, o que pode potencializar o aumento de casos, através do eixo rodoviário paulista.

O assunto, da Unesp, foi destacado pelo São Carlos Agora na quarta-feira (8). “Está correndo um artigo que diz que o interior do estado de São Paulo pode sofrer um efeito cascata de contaminação da Covid-19 justamente porque algumas cidades de grande circulação estão relaxando a quarentena e fazendo concessões. E que alguns municípios ‘menorzinhos’ têm uma falsa sensação de segurança de que estão isolados da pandemia, por isso não precisariam de quarentena. A matéria é um alerta para todo o interior do estado de São Paulo”, salienta o prefeito de São Carlos.

Fora de perigo?

Airton Garcia lembra que a cidade de São Carlos não foi citada na matéria e que “tem gente achando que estamos fora de perigo”.

Na opinião do prefeito de São Carlos, o município não foi citado na pesquisa, pois “o poder público está empenhado em fazer tudo certo, em seguir as recomendações dos cientistas e dos médicos. Porque São Carlos, já sabendo que aqui circulam visitantes, estudantes e trabalhadores de outras cidades também, se antecipou a muitos municípios e até ao estado nos seus decretos e determinações”.

O prefeito de São Carlos pontua que cidades próximas como Araraquara, Ribeirão Preto e Piracicaba são citadas como municípios onde a proliferação dos casos de coronavírus pode fugir do controle das autoridades de saúde e sanitárias. “ Se elas são potenciais centros de contaminação, inclusive de suas cidades vizinhas, aí é que temos mesmo que reforçar nossos cuidados”, acredita.

Outros municípios

O prefeito destacou que a Rede Pública atende a mais cinco municípios, além de São Carlos. “Não somos uma ilha, por isso cada indivíduo precisa adotar o máximo de distanciamento social possível neste momento. Porque este vírus não se importa com barreiras geográficas, ele só se importa em se espalhar”.

O professor do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos, Bernardino Alves Souto, defende a necessidade do isolamento social. Segundo ele, o coronavírus circula com as pessoas. “Logo, a pessoas precisam parar de circular, por isso é que o isolamento social é o mais adequado para combatermos a Covid-19”, comenta.

Alojamento

A partir de segunda-feira (13), a Prefeitura de São Carlos promove mais uma ação de combate à proliferação da Covid-19. O município passa a ofertar o alojamento do estádio Luisão aos profissionais da saúde que atuam na Santa Casa, na Unidade de Terapia Intensiva. São 12 apartamentos. Cada um deles possui duas camas de solteiro. Um hotel no centro de São Carlos está disponíveis aos profissionais com 36 leitos. “Esses profissionais da saúde estão na linha de frente no combate ao coronavírus e, às vezes, pode ter em casa uma pessoa idosa ou um familiar que se enquadra no grupo de risco. Então, o RH (recursos humanos) da Santa Casa vai nos fornecer o nome desses profissionais e vamos disponibilizar os quartos”, informou o secretário de Esportes e Cultura, Edson Ferraz, que participa do comitê de combate ao coronavírus.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também