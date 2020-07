Airton pede a conscientização de todos para que São Carlos não seja rebaixada de fase novamente

Airton pede que população tenha consciência

O Governo do Estado atualizou nesta sexta-feira (24/07) as fases do Plano SP para todas as regiões do estado. A maioria dos municípios estava na fase laranja, poucos avançaram, caso de São Carlos que passou para a Fase 3, chamada de Fase Amarela, com mais flexibilização, com maior liberação de atividades.

O Plano SP é uma estratégia do Governo do Estado em parceria com os municípios para retomar com segurança a economia do estado durante a pandemia do novo coronavírus.

Portanto em São Carlos, a partir da próxima segunda-feira, 27 de julho, o comércio classificado como não essencial poderá funcionar de segunda a sábado por 6h seguidas. Os restaurantes, bares e similares com atendimento presencial poderão funcionar em ambientes abertos ou arejados por 6 horas diárias seguidas, com encerramento das atividades sempre até às 17h. Pelos sistemas delivery e drive thru o atendimento pode ser realizado 24h por dia.

Pelo Plano São Paulo o comércio em geral poderá funcionar com capacidade limitada (40%) em horário reduzido (6h seguidas diárias); os shoppings devem funcionar com capacidade limitada (40%), com horário reduzido (6h seguidas), bares, restaurantes e similares somente poderão realizar o atendimento presencial com capacidade 40% limitada e por 6h diárias, para os salões de beleza e barbearias também será permitido o funcionamento com 40% da capacidade e 6h diárias. Já as academias poderão funcionar 6 horas diárias, porém com capacidade limitada em 30%, agendamento prévio, somente serão permitidas atividades individuais, ou seja, aulas e práticas individuais, mantendo-se as em grupo suspensas. O uso de máscara é obrigatório e a utilização de chuveiros nos vestiários não é permitida. A limpeza deve ser intensificada com higienização permanente.

As normas sanitárias são as mesmas para todos os segmentos: disponibilizar higienização para funcionários e consumidores com álcool gel 70% em pontos estratégicos; os funcionários devem utilizar máscaras durante toda a jornada de trabalho, assim como os consumidores; o acesso e o número de pessoas nos estabelecimentos devem ser controlados; manter todas as áreas ventiladas; e a fila deve ter distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas.

Para o prefeito é importante a retomada de mais atividades para a economia da cidade, porém os cuidados devem ser mantidos. “A requalificação de fase é feita semanalmente. Para regredir de fase é rápido, basta uma semana sem distanciamento, sem seguir as medidas recomendadas. Por isso solicito a conscientização de todos quanto ao uso de máscaras, de higienização e para que evitem aglomerações, somente com esses cuidados vamos diminuir a transmissão do vírus e poupar vidas. Ainda estamos no meio do caminho, a pandemia não acabou”, alerta Airton Garcia.

Segundo o coordenador Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus e secretário de Comunicação, Mateus de Aquino, com essa mudança alguns horários serão fixados e outros alterados, como do comércio em geral. “A ACISC já solicitou e aprovamos novo horário, de segunda a sábado, das 10h às 16h. Já academias assim como os salões de beleza e barbearias poderão funcionar das 12h às 18h todos os dias. Os proprietários de academias e de salões que ainda não preencheram o termo de responsabilidade devem fazer isso site do Coronavírus São Carlos”, ressalta Aquino.

O coordenador do Comitê disse, ainda, que a fiscalização continua e que a mudança de fase não permite o relaxamento no comportamento da população. “Podemos retroceder a qualquer momento se os números aumentarem”.

A educação complementar não regulada, que compreende cursos livres, como idiomas, informática, artes, entre outros, poderão funcionar das 16h30 às 22h30 de segunda a sexta e aos sábados das 8h às 14h.

O Plano São Paulo completo pode ser acessado pelo link https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/?utm_source=portal&utm_medium=banner&utm_campaign=PlanoSP.

