Airton destaca ações da Prefeitura no combate ao coronavírus

Medidas tomadas pelo prefeito Airton Garcia estão contribuindo pela não crescimento exagerado de casos até o momento - Crédito: Divulgação

“É melhor perder um dia na vida do que a vida em um dia”. Essa frase do prefeito Airton Garcia (PSL) na última segunda-feira, 30 de março nas redes sociais, sintetiza as ações adotadas pela Prefeitura nas últimas semanas, mesmo sabendo que as finanças municipais podem ser comprometidas, uma vez que as ajudas governamentais nas esferas estadual e federal, por enquanto, são ínfimas.

Na segunda-feira, 30, a Prefeitura abriu um crédito de R$ 3 milhões direcionados às ações de combate ao coronavírus.

Para mitigar os efeitos da Covid-19, a Prefeitura informou também que há um estudo de direcionamento dos casos para uma única Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Santa Felícia, mas a Saúde ainda não bateu martelo acerca da unidade para a concentração dos atendimentos. Assim, as outras UPAs seguiriam ‘vida normal’, com o atendimento de casos do dia a dia.

Além disso, o município anunciou o suporte à Santa Casa de São Carlos, com a possível ampliação de 50 leitos de UTI, específicos para o atendimento de casos de coronavírus, assim como a formatação de um Hospital de Campanha que, em princípio, pode ser montado no Ginásio de Esportes Milton Olaio Filho.

Desde o primeiro caso suspeito notificado em 29 de fevereiro, a Prefeitura Municipal tem tomado providências para conter o avanço do covid-19 na cidade. A principal medida foi a publicação de um decreto pelo Prefeito Airton Garcia proibindo a abertura de estabelecimentos não essenciais e a realização de eventos, evitando assim a aglomeração de pessoas e consequentemente o contágio pelo vírus.

Esse conjunto de ações reflete em números. Balanço divulgado pela Vigilância Epidemiológica na terça-feira, 31 de março, mostra, apesar de tímida, uma queda no número de internações de pessoas com suspeita de coronavírus. Foram 33 notificações de suspeitos em isolamento domiciliar. Já o número de pessoas internadas com suspeita diminuiu de 29 para 25, sendo 4 crianças (enfermaria), 12 adultos (enfermaria), 2 crianças em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 2 adultos também em UTI. Outras 5 pessoas de outros municípios continuam internadas em São Carlos, sendo 4 adultos em enfermaria e 1 adulto em UTI.

Até agora o município contabiliza 2 casos confirmados, 13 descartados e 6 mortes suspeitas em investigação. Do dia de 21 de março até esta terça-feira (31), 734 pessoas já passaram pelo sistema público e privado com sintomas de síndrome gripal leve e foram colocadas em isolamento domiciliar por 14 dias. O São Carlos Agora acompanha a evolução dos casos por meio de um gráfico, que pode ser acompanhado aqui.

Contrariar

No vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito Airton Garcia endossou: “O mundo inteiro achou melhor parar um pouco e não somos nós que vamos contrariar técnicos e cientistas. Nós vamos acompanhar essa onda. É melhor pecar por excesso do que por falta. Precisamos ficar em casa. É melhor perder um dia na vida do que a vida em um dia. Todo mundo precisa trabalhar, mas é melhor dar uma pausa e cuidar da saúde. A coisa melhor é a união de todos e todos unidos, vamos sair dessa situação”, destacou. As medidas são elogiadas por parcela expressiva da sociedade.

Sobre os 10 mil kits de testes rápidos para a Covid-19, a Prefeitura de São Carlos investiu algo em torno de R$ 2 milhões. O governo do Estado anunciou, na semana passada, R$ 1,9 milhão para o município; por sua vez, o governo federal destinou algo em torno de R$ 460 mil.

Na semana passada, o Ministério Público do Trabalho (MPT) provocou a Prefeitura sobre os servidores da saúde, acima dos 60 anos, que foram excluídos do decreto 120, que permitia a dispensa de parcela do funcionalismo. Isso deve gerar um gasto extra de R$ 6 milhões aos cofres municipais para os próximos três meses. “Nesse período de dificuldades, sem arrecadação, vejo uma boa vontade do prefeito e do secretário de Fazenda [Mário Antunes] para solucionar as demandas provocadas pelo coronavírus”, comentou.

