Água Vermelha e Santa Eudóxia registram primeiros casos de Covid-19

Água Vermelha e Santa Eudóxia registraram primeiros casos de coronavírus - Crédito: Google Maps

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos e o Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus informam os bairros em que já foram relatados casos positivos de COVID-19. Esta lista de bairros é complementar ao Relatório de Casos 03, divulgado na última terça-feira (23/06).

Há notificações de casos positivos em 113 bairros de São Carlos, 15 bairros a mais com relação à semana anterior. Todas as regiões do município já contam com confirmações de contaminação pelo novo coronavírus. Percentualmente, o Santa Felícia teve o aumento mais expressivo de notificações nesta semana, de mais 250% de casos (de 6 para 15) e é agora o quarto bairro em número de confirmações. O Cidade Aracy I teve um aumento de 56,25% (de 16 para 25) e continua sendo o bairro com mais casos positivos da cidade. Os distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia registraram, cada um, seu primeiro caso.

Os bairros com maior número de confirmações, por ordem de quantidade de casos, são:

Cidade Aracy I (25 casos);

Antenor Garcia (17 casos);

Boa Vista (16 casos);

Santa Felícia (15 casos);

Cidade Aracy II (13 casos);

Centro e Santa Angelina (12 casos cada);

Jardim Tangará e Jockey Club (11 casos cada);

Jardim Zavaglia e Vila Costa do Sol (9 casos cada);

Jardim Ipanema (8 casos);

Parque Fher (7 casos).

Com 6 casos positivos cada estão: Jardim Beatriz, Jardim Cruzeiro do Sul, Parque Faber, Presidente Collor e São Carlos 5.

Com 5 casos positivos cada estão: Chácara São Caetano, Jardim Pacaembu, Jardim Ricetti, Recreio São Judas Tadeu, Vila Monteiro, Vila Nery e Vila Prado.

Com 4 casos positivos cada estão: Azulville, Jardim dos Coqueiros, Parque Itaipu, Vila Brasília e Vila Jacobucci.

Com 3 casos positivos cada estão: Damha I, Damha II, Miguel Abdelnur, Jardim Bandeirantes, Jardim das Torres, Jardim Embaré, Jardim Lutfalla, Jardim Nova Santa Paula, Jardim Paulista, Jardim Santa Paula, Nossa Senhora Aparecida, Romeu Tortorelli, Vila Izabel, Vila Marcelino e Vila São José.

Com 2 casos positivos cada estão: Cidade Jardim, Eduardo Abdelnur, Jardim Araucária, Jardim Cardinalli, Jardim Munique, Jardim Nova São Carlos, Jardim Paulistano, Jardim Veneza, Loteamento Tutoya do Vale, Marabaixo, Parque Novo Mundo, Parque Sabará, Parque Santa Mônica, Pinheiros, Quinta dos Buritis, Residencial Samambaia, São Carlos 3, São Carlos 8, Vila Carmen e Vila Faria.

Com 1 caso positivo registrado estão: Água Vermelha, Área Rural, Arnold Schimidt, Arnon de Mello, Bela Vista, Bosque de São Carlos, Botafogo, Cardoso I, Conjunto Habitacional Dom Constantino Amstalden, Jardim Acapulco, Jardim Bethânia, Jardim Bicão, Jardim Brasil, Jardim Centenário, Jardim Copacabana, Jardim Dona Francisca, Jardim Hikare, Jardim Martinelli, Jardim Medeiros, Jardim Mercedes, Jardim Monte Carlo, Jardim Paraíso, Jardim São João Batista, Loteamento Albertini, Loteamento Habitacional São Carlos, Mirante da Bela Vista, Moradas I, Nossa Senhora de Fátima, Nova Estância, Núcleo Residencial Castelo Branco, Parque Delta, Parque Douradinho, Parque Industrial, Parque Primavera, Maria Stella Fagá, Residencial Astolpho Luiz do Prado, Residencial Eldorado, Residencial Itamaraty, Residencial Parati, Residencial Planalto Paraíso, Residencial Quebec, Romeu Santini, Santa Eudóxia, Vila Conceição, Vila Irene, Vila Santa Madre Cabrini, Vila São Gabriel e Vila Sônia.

Há 9 casos que constam como "bairro não informado" nos dados fornecidos para este relatório.

