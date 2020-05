Agentes funerários de São Carlos sofrem com incompreensão de parentes de pessoas que faleceram

Agentes funerários obedecem o protocolo de segurança durante simulação de um enterro: evitar a propagação da Covid-19 - Crédito: Divulgação

“Sinceramente lamentamos e entendemos o momento. Parentes querem dar o último adeus a um ente querido. Porém, para preservar a saúde dos familiares e dos agentes funerários, temos que atender as determinações do Ministério da Saúde e lacrar a urna mortuária e enterrar as pessoas sem velório. É um novo protocolo para que não haja a propagação da Covid-19. Este vírus é letal e existe o risco de contaminação e temos que preservar a integridade física de todos os envolvidos”.

Com esta frase, o gerente comercial do Funerais Santa Cruz, Douglas Ricardo Caurim, 39 anos, justificou a metodologia de trabalho das funerárias de São Carlos nesta época de pandemia do novo coronavírus.

Durante os procedimentos de enterro de pessoas suspeitas ou então acometidas da infecção, o Ministério da Saúde, através da Vigilância Epidemiológica baixou portaria determinando que os corpos antes da remoção, tem que ser colocados em um saco plástico e na urna mortuária que antes de ser lacrada, deverá ser revestida com plástico e posteriormente pulverizada com álcool a 70 graus para desinfecção. Posteriormente a urna fica em um veículo funerário e enterrado sem velório. “Quando isso acontece, os responsáveis pelo cemitério são comunicados para o sepultamento e poderão entrar familiares próximos, mas terão que manter uma distância segura para que não possam ser infectados”, disse Douglas. “Hoje, quando alguém morre e tenha tido febre, tosse seca ou falta de ar aguda grave é suspeita desta infecção. Há o procedimento na Santa Casa para a retirada de amostra de sangue e encaminhado para o Instituto Adolfo Lutz. Até vir o resultado demora alguns dias, mas o enterro não pode esperar, pois fica no ar a possibilidade de a pessoa estar infectada com o vírus. Por isso, a necessidade do imediato enterro”, explicou.

Esta é a nova realidade, momentaneamente, dos sepultamentos em todo o Brasil. Porém, segundo o gerente comercial do Funerais Santa Cruz, aí que ocorre o “X da questão”. “Obedecemos a um protocolo de segurança, mas nossos agentes são ofendidos muitas vezes, pois os familiares não aceitam esta determinação. Os desentendimentos estão acontecendo com todas as funerárias. Tanto em São Carlos como em outras cidades”, disse. “Entendemos que os familiares e parentes desejam um último adeus mais reservados, com um velório. Mas hoje, infelizmente, isso não é permitido e obedecemos às determinações da Vigilância Epidemiológica”, afirmou. “É um momento doloroso e entendemos o sentimento de cada pessoa. Mas não podemos arriscar a integridade física dos nossos funcionários, dos servidores do cemitério e dos próprios familiares”, emendou.

O São Carlos Agora, com exclusividade, entrevistou Douglas Caurim na manhã deste domingo, 3. Durante a entrevista, detalhou, passo a passo, os procedimentos dos agentes funerários quando são designados para buscar um corpo cuja pessoa é suspeita e/ou vítima da Covid.

Inicialmente, explicou que enfermeiros da Santa Casa coopera e coloca o corpo em um saco plástico. “Quando atendemos, enviamos dois agentes funerários para a remoção do corpo. Eles vão com macacões plásticos descartáveis, máscaras, três pares de luvas, botas, óculos, toucas e protetores faciais. Posteriormente um plástico é colocado para forrar a urna mortuária e o corpo colocado dentro. A urna é lacrada e pulverizada. Em seguida, sem velório, é encaminhada ao cemitério. Não há cerimônia e os familiares bem próximos são comunicados sobre o enterro. É triste, mas esta é a realidade”, disse Douglas. “Mas infelizmente nossos funcionários chegaram a ser ofendidos e ridicularizados. Mas todo este procedimento é para justamente que ninguém seja contaminado”, emendou. “Porém, infelizmente, há o risco de uma possível contaminação”, esclareceu.

Durante a entrevista, Douglas disse que as mortes, infelizmente, não irão cessar. “Este vírus é letal e o contágio é muito rápido”, disse. Diante da gravidade da situação, afirmou que falta respeito e temor de muitas pessoas quando ao entendimento sobre a atual crise mundial da saúde.

“Peço apenas cooperação e entendimento de todas as pessoas. Às vezes fica a impressão que há um certo desafio no ar. Muitas pessoas não temem a Covid-19. Até mesmo no nosso estabelecimento presenciei pessoas que dispensam máscaras e álcool em gel. E nós oferecemos para que se sintam mais seguras. Porém desprezam. Outras mortes irão acontecer. E se forem suspeitas do novo coronavírus ou estarem com esta terrível infecção, temos um protocolo a cumprir e vamos fazer a risca com um único propósito: proteger nossos funcionários, os servidores e os familiares da pessoa que faleceu. São pais de família que estão na linha de frente à Covid-19, como médicos e funcionários que todos os dias colocam à vida em risco”, finalizou Douglas.

